Beto Richa diz que PSDB terá chapa forte de candidatos; veja

Da Redação

Atualização: 06 de julho, 2022, às 09:32

O ex-governador Beto Richa, presidente estadual do PSDB, esteve ontem em Apucarana, onde se reuniu com lideranças políticas locais e regionais e foi homenageado pelo Sindicato dos Despachantes do Paraná, em reconhecimento ao apoio que ele deu à categoria quando governador. Pré-candidato a deputado federal, Beto Richa também está percorrendo o interior do Estado com vistas a discutir as estratégias do partido para as eleições de 2 de outubro deste ano. Segundo ele, até o dia 2 de abril, quando fechou o período de filiações, o PSDB do Paraná conseguiu angariar e identificar importantes lideranças para compor a chapa de candidatos ao governo do Estado, com o ex-prefeito de Guarapuava, César Silvestri Filho, e também de deputados estaduais e federais. Para o Senado ele salienta que o partido ainda não tem candidato.