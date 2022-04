Beto Preto se desliga da Sesa e fica apto para a eleição; veja

Da Redação

Atualização: 01 de abril, 2022, às 17:23

O ex-prefeito de Apucarana e secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, será oficialmente exonerado na tarde desta sexta-feira (1º.), tanto da Sesa quanto da presidência do conselho curador da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná (Funeas), ficando apto para ser candidato nas eleições desse ano. Ele fica à disposição das articulações políticas a pedido do governador Ratinho Júnior. “Ele é quem escala o time nesse xadrez político e estou nesse projeto dele. Seguindo a liderança do governador Ratinho Junior, e agradecido pela oportunidade, aceitei a orientação do nosso comandante político”, diz. Beto Preto, no entanto, segue no governo do Paraná. Servidor público federal como médico perito, ele é e continua cedido ao governo do Paraná. Até a próxima semana, Beto Preto deverá saber onde exatamente vai atuar na equipe de governo, se assessor especial na Casa Civil ou na governadoria.