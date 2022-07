Beto Preto deixa governo do Paraná; assista

Da Redação

Atualização: 01 de julho, 2022, às 17:32

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cumprindo o que determina a Legislação Eleitoral, o ex-prefeito de Apucarana e ex-secretário estadual da Saúde, Beto Preto, se desligou neste dia 30 de junho do cargo de assessor especial de Gabinete da Governadoria, assim como se licenciou da função que exerce como médico perito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na condição de pré-candidato e filiado ao PSD, Beto Preto pretende concorrer nas eleições de 2 de outubro deste ano a uma vaga na Câmara Federal, na chapa que apoia a reeleição do governador Ratinho Junior (PSD). Enquanto não sai o anúncio oficial como candidato a deputado federal – o que acontece até o início de agosto, com as convenções partidárias -, Beto Preto informou nesta reportagem à Tribuna do Norte que pretende dedicar sua agenda a uma rotina de gratidão pelo Paraná, a qual já começou logo após sua saída do governo. Ele faz uma avaliação de seu trabalho na Secretaria de Estado da Saúde e como ex-prefeito de Apucarana.