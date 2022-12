Beto Preto confia em governo ainda mais sensível às causas do Paraná

Da Redação

Atualização: 30 de dezembro, 2022, às 17:37

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Secretário de Estado da Saúde e deputado federal eleito, entre os mais votados do Paraná, o ex-prefeito de Apucarana, Beto Preto, diz que confia num segundo mandato ainda mais produtivo para o governador Ratinho Júnior. “Eu não tenho dúvida alguma que ele fará um governo ainda melhor. Serão mais quatro anos em que vamos ter um governador mais experiente, mais tarimbado e com a mesma sensibilidade para as demandas de nossa gente”, afirma.