Beto Preto abre agenda de conversas promovida pela Acia

17 de agosto, 2022

O ex-secretário de Saúde do Paraná e ex-prefeito de Apucarana, Beto Preto, que concorre a uma vaga na Câmara Federal, abriu nesta terça-feira (16) a agenda de conversas promovida pela Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Apucarana (Acia) com os candidatos as eleições 2022. O objetivo, além de abrir um canal direto para que as lideranças empresariais ouçam as propostas e se aproximem dos postulantes aos cargos eletivos, é apresentar uma pauta unificada de temas e reivindicações de interesse local.