Avó centenária de Apucarana conta o segredo da longevidade; veja

Atualização: 26 de julho, 2022, às 17:46

Ter avó é muito bom, já pensou se ela for uma senhorinha simpática de 100 anos? No Dia dos Avós, comemorado neste dia 26/7, a família Humeniuk tem o privilégio de passar a data coma matriarca da família: Thereza Balan Humeniuk, que acaba de completar um século de vida. Mãe de cinco filhos e avó de 13 netos, sendo também bisavó nove vezes, ela é um exemplo de disposição. Quando Thereza nasceu, em 13 de julho de 1922, cem anos atrás, o mundo era muito diferente, mais difícil. Descendente de ucranianos, Thereza nasceu em Santa Catarina e veio para Apucarana ainda mocinha, aos 13 anos, acompanhada dos pais e irmãos. Dessa época, ela lembra que chegou a morar com a família embaixo de uma tenda feita de palmito quando tudo que se via era mato.