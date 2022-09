Autoridades de Apucarana definem segurança durante as Eleições 2022

Da Redação

Atualização: 05 de setembro, 2022, às 17:44

O juiz eleitoral de Apucarana, Rogério Tragibo de Campos, recebeu na manhã desta quinta-feira (1º), representantes da Polícia Civil, Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal (GCM), para alinhar sobre a segurança durante as Eleições 2022, que ocorrem no dia 2 de outubro. No total, serão 29 locais de votação no município, sendo que os maiores pontos são UTFPR, Colégio São José, Glorinha, Nilo Cairo e Platão.