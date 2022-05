Arapongas retoma o projeto Escolinha de Trânsito; assista

Da Redação

Atualização: 06 de maio, 2022, às 16:08

Arapongas retomou nesta quinta-feira (5) as atividades da Escolinha de Trânsito e Cidadania “Sargento Benedito de Oliveira”. Inaugurado em 8 de agosto de 2018 na sede da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o espaço ficou fechado durante dois anos por conta da pandemia de Covid-19. Pioneiro no Paraná, o projeto prevê aulas práticas e teóricas para crianças do município, com objetivo de formar cidadãos mais conscientes no trânsito. A retomada da Escolinha de Trânsito ocorreu durante o lançamento do Movimento Maio Amarelo em Arapongas, que prevê uma série de atividades voltadas à conscientização. Arapongas registrou de janeiro a maio deste ano um aumento de óbitos em acidentes. Foram sete contra cinco no mesmo período do ano passado, segundo dados da Secretaria de Segurança e Trânsito (Sestran). A aula inaugural da Escolinha de Trânsito nesta retomada do projeto contou com a presença de alunos da Escola Municipal Doutora Maria Hercília Horácio Stawinski, que é a primeira escola municipal do Paraná a implantar oficialmente a disciplina cívico-militar para os alunos. Após uma aula teórica, as crianças participaram de atividades práticas.