Arapongas recebe duas novas viaturas para a Polícia Militar

Da Redação

Atualização: 01 de julho, 2022, às 16:49

Nesta sexta-feira, 01, o município de Arapongas recebeu duas novas viaturas, sendo uma Hilux e uma Mitsubishi, a serem destinadas para a 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (7ª CIPM). Trata-se de investimento de R$ 500 mil – oriundos de recursos estaduais, que contou com o apoio do deputado estadual Tiago Amaral. Os veículos serão utilizados para o fortalecimento dos serviços da Patrulha Rural. Na mesma oportunidade, a Prefeitura de Arapongas – por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social - repassou ao Lar São Vicente de Paulo, por meio de Termo de Cessão de Uso, um veículo Fiat Argo, adquirido através de emenda do deputado Diego Garcia, no valor de R$ 91.000,00. O prefeito Sérgio Onofre destacou a importância de ambas as conquistas. “O governo do Estado mais uma vez coopera para a segurança de Arapongas. Com o empenho do deputado Tiago, mais duas novas viaturas reforçam a frota da nossa 7ª CIPM. Além disso, o município cedeu um veículo zero KM para o asilo São Vicente de Paulo, que tanto contribui nos cuidados de nossos idosos. É mais uma vez Arapongas dando passos importantes nas áreas da segurança e da assistência social”, disse.