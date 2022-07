Arapongas realiza a 1ª Festa Caipira do Conjunto Flamingos; veja

Da Redação

Atualização: 29 de julho, 2022, às 17:39

A Prefeitura Municipal de Arapongas informou que a região do Conjunto Flamingos irá receber no próximo sábado, dia 30 de julho, a Primeira Festa Caipira. O evento é uma parceria entre o Ginásio Mateus Romera e a Escola Municipal Alzira Horvatich. A partir das 18h, a população araponguense contará com muita dança, comida típicas e diversão. O prefeito da cidade de Arapongas, Sérgio Onofre, fez um convite especial a todos os interessados em participar da comemoração tradicional. “Vamos todos prestigiar este evento bacana. A região do Conjunto Flamingos – e bairros adjacentes, poderão se divertir em clima de festa julina”, disse Onofre.