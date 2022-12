Arapongas inaugura unidade integrada Sesc Senac

Atualização: 16 de dezembro, 2022, às 17:33

O Sistema Fecomércio Sesc Senac Paraná inaugurou, nesta quinta-feira (15) a sua nova unidade integrada Sesc Senac em Arapongas, no norte do Paraná. Instalada em um terreno de 16.000 m², no Jardim Caravelle, a unidade possui 5.281m² de área construída, sendo 4.118,27m² do Sesc e 1.163 m² para o Senac, com investimento superior a R$ 30 milhões.