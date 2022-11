Arapongas inaugura nova sede de UBS e homenageia técnica de enfermagem

Da Redação

Atualização: 29 de novembro, 2022, às 17:48

Nesta terça-feira, 29, a Prefeitura de Arapongas entregou a nova instalação da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Petrópolis, que agora está localizada na Rua Garrincha do Mato Grosso – nº 933, Jardim das Perobas. Anteriormente, a UBS dividia o mesmo prédio do Pronto Atendimento 18 Horas “Luiz Beffa” – também na região do Petrópolis. Agora, com um ambiente totalmente novo, a UBS terá capacidade de potencializar os atendimentos. Ela recebeu o nome da técnica de enfermagem Elizene Oliveira da Cruz - profissional atuante na região e que veio a falecer em decorrência da Covid-19 no ano passado. O prefeito Sérgio Onofre destacou os investimentos feitos na saúde pela atual gestão. “É difícil achar um município como o nosso, que conta com 30 UBS, mais de 150 agentes comunitários, três Pronto Atendimento 18 Horas e dois 24h. Vamos encerrar com 29% de gastos em saúde, sendo que a lei obriga os municípios a destinarem 15% da receita para a saúde. Fizemos a mais para garantir o atendimento à população. Saúde se faz com recurso e com atendimento”, pontuou. Ele falou ainda sobre a representatividade deixada por Elizene. “Além da felicidade em oferecermos um local de qualidade para a população e para os profissionais da saúde, estamos homenageando alguém muito especial. Todos que relembram de Elizene reforçam o quanto ela amava a vida profissional e como contribuiu com cada paciente”, disse.