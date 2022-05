Arapongas anuncia R$ 1,8 milhão em obras viárias

10 de maio, 2022

O prefeito de Arapongas, Sergio Onofre da Silva (PSD), anunciou nesta terça-feira (10) duas obras viárias que somam quase R$ 1,8 milhão em investimentos. Os recursos foram conquistados junto à Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (Sedu-PR) e serão aplicados no recape e urbanização da Rua Guaratinga e na interligação do Jardim Bandeirantes ao Portal das Flores. A Rua Guaratinga receberá investimentos de R$ 1,2 milhão. A obra prevê o recape asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) entre o trecho das Ruas Pavão e Gaturamo Bandeira. Além da recuperação do pavimento, o projeto contempla obras de urbanização das calçadas e ampliação da ciclovia no local, além da construção de bancos e iluminação com postes republicanos.