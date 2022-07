Arapongas adquire terreno para pista de arrancada

Da Redação

Atualização: 05 de julho, 2022, às 17:56

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre da Silva (PSC), formalizou nesta segunda-feira (4) a documentação do terreno a ser destinado para a construção de uma Pista de Arrancada no município. O ato aconteceu no auditório com a presença de representantes e pilotos da modalidade esportiva, além de lideranças e outras autoridades do município.