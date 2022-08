Apucarana terá disque denúncia 188 de prevenção a suicídio; saiba mais

Da Redação

Atualização: 11 de agosto, 2022, às 17:55

O número de mortes por suicídio aumentou em Apucarana em 2022 em relação ao ano passado. É o que demonstram os dados fornecidos à Tribuna pela 16ª Regional de Saúde (RS) de Apucarana. Em 2020, 10 casos de ato extremo foram registrados em Apucarana. O número diminuiu em 2021, com 7 casos. Agora, nos primeiros 7 meses de 2022, o número já supera todo o ano de 2021, com 8 registros. Evitar esses números é o principal objetivo do serviço ofertado pelo CVV (Centro de Valorização da Vida) conhecido em mais de 120 municípios do País pelos serviços prestados pelo telefone 188. Número que também será ativado em Apucarana. O serviço que tem o intuito de dar apoio emocional para quem busca por ajuda será ofertado pelo Núcleo de Apoio à Vida de Apucarana (NAVIAP), entidade sem fins lucrativos, que vai funcionar como um posto da CVV e foi lançada oficialmente na noite desta quarta-feira (10), em solenidade na sede da OAB com a presença de diversas lideranças e autoridades da cidade. O serviço irá funcionar na Rua José Alves de Paula Filho, em frente ao bazar da Edhucca.