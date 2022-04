Apucarana Sports estreia domingo em busca do sonhado acesso; veja

Da Redação

Atualização: 08 de abril, 2022, às 18:21

O Apucarana Sports começa neste domingo (10) a sua caminhada em busca do acesso à primeira divisão do Campeonato Paranaense. A equipe enfrenta, às 15h30, o Foz do Iguaçu FC no Estádio Olímpio Barreto. O time apucaranense tenta acabar em 2022 com o trauma de “bater na trave”. Nos últimos três anos, o Apucarana Sports perdeu na semifinal e apenas o campeão e o vice sobem para a elite. O treinador Douglas Santos comandou nesta sexta-feira (8) o último treino tático antes da partida. Neste sábado, os jogadores ainda farão uma movimentação leve. O treinador promete um time propositivo, principalmente dentro de casa. Ele também admite que o Apucarana Sports precisa de reforços e novidades devem chegar nessa semana. “Os atletas estão preparados para esse primeiro desafio em casa e nós queremos iniciar com o pé direito, com uma vitória na estreia”, disse.