Apucarana sedia torneio de rugby neste sábado; assista

Atualização: 22 de julho, 2022, às 17:38

A 2ª etapa da Copa Paraná de Rugby Sevens será realizada neste sábado (23) no campo do Complexo Esportivo Lagoão, em Apucarana. A expectativa é que mais de 10 equipes de cidades do Paraná participem do torneio. Os jogos vão ocorrer nos períodos da manhã e tarde.