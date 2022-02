Apucarana recebe caminhão-pipa e compactador do Governo

Da Redação

Atualização: 09 de fevereiro, 2022, às 17:35

Representando o prefeito Junior da Femac, o vice-prefeito de Apucarana, Paulo Vital, participou da solenidade de entrega de caminhões-pipa e caminhões compactadores, em Curitiba. O Governo do Estado repassou 63 caminhões aos municípios do Paraná. Apucarana foi contemplada com um caminhão-pipa e com um caminhão compactador. O secretário de Estado da Saúde Beto Preto, acompanhou a entrega ao lado do governador Ratinho Junior.