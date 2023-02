Apucarana realiza Torneio Municipal de Bocha no Parque Biguaçu

Da Redação

Com apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, será realizado neste domingo (05/02), a partir das 9 horas, na cancha do Parque Biguaçu, o Torneio Municipal de Bocha, competição que terá a presença de 30 participantes e que contará com a coordenação do desportista Edevaldo Gasparello.

De acordo com ele, a competição neste final de semana serve de preparação para o Torneio Bocha Paraná de 2023. “Já estamos treinando e se preparando para as doze etapas do Bocha Paraná, que nesse ano terá competições em oito municípios do Estado. São quatro etapas em Maringá, duas em Umuarama e as demais acontecem em Altônia, Apucarana, Porto Rico, Jesuítas, Terra Boa e Santa Cruz de Monte Castelo. A etapa de Apucarana está marcada para o mês de março”, destacou Edevaldo.

A primeira etapa do Bocha Paraná ocorreu no mês passado em Altônia, com a presença dos apucaranenses Edevaldo, Alziro, Márcio e Adriano, que foram eliminados na fase inicial da competição.

“Como vem acontecendo nos últimos anos os jogadores de bocha de Apucarana têm representado o município no Torneio Bocha Paraná e nos Jogos Abertos do Vale do Ivaí, sempre contando com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e o incentivo do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital”, disse o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes.

