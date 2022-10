Apucarana realiza maior evento de inovação da região

Da Redação

Atualização: 26 de outubro, 2022, às 16:26

Levar conhecimento sobre inovação e tecnologia de forma gratuita para estudantes e empresários. Estes são alguns dos objetivos do Você Conectado ao Futuro, que acontece dia 16 de novembro, na ACEA em Apucarana. O evento foi lançado hoje (26), em coletiva de imprensa no Conecta, que é um dos realizadores do evento, juntamente com a ACIA, Sebrae e Prefeitura de Apucarana. O presidente do Conecta e ACIA, Wanderlei Faganello, explica que após dois anos de pandemia, será a melhor edição de todas e com grandes novidades. “Esta é a terceira edição e será gratuita. Contará com palestrantes de renome nacional, que participam em eventos somente em grandes capitais. E estamos trazendo para Apucarana esta oportunidade ímpar”, destaca Faganello.