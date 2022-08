Apucarana quer incentivar uso da "internet das coisas"

Da Redação

Atualização: 25 de agosto, 2022, às 15:10

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) assinaram nesta quarta-feira (24) um convênio para o desenvolvimento de um projeto que visa fomentar a implantação de produtos e serviços no âmbito acadêmico, comercial, industrial e do agronegócio com base na tecnologia IoT, a chamada Internet das Coisas.