Apucarana inicia a troca de recicláveis por hortifruti; veja

Da Redação

Atualização: 12 de maio, 2022, às 15:49

Os moradores do Conjunto Habitacional Solo Sagrado, de Apucarana, levaram cerca de 500 quilos de material reciclável e, em troca, voltaram para casa com sacolas de hortifruti. Mais de 60 famílias foram beneficiadas com a primeira edição do Programa Feira Verde e levaram para casa itens como banana, tomate, repolho, abóbora, chuchu, abacate, salsinha, cebolinha, alface e geleia. O prefeito Junior da Femac acompanhou a entrega e destacou que a iniciativa da Prefeitura, através da Secretaria da Agricultura, gera ganhos para todos os envolvidos. “Ganha o meio ambiente, pois o bairro onde acontece a ação fica limpo. Ganham os agricultores familiares, porque a Prefeitura compra deles os hortifruti. Ganham os trabalhadores da Cocap, pois o material reciclável é processado e gera renda para os cooperados”, contextualiza Junior da Femac. O prefeito afirma que o Município já disponibilizou, nesta primeira etapa do programa, quase R$ 500 mil para a aquisição dos hortifruti. “O próximo bairro a ser atendido pelo programa é o Núcleo Habitacional Adriano Correia. Será no dia 17 de maio, no período das 9 às 11 horas, e o ponto de coleta ficará próximo da igreja católica do bairro”, anuncia Junior da Femac.