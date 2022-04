Apucarana ganha maior painel de grafite do norte do Paraná

Da Redação

Atualização: 28 de abril, 2022, às 16:35

Apucarana está prestes a ganhar o maior painel de grafite do norte do Paraná. O desenho levará 15 dias para ficar pronto e tem mais de 333m². Assinada pelo artista Zion, a obra está sendo pintado na lateral de um prédio localizado na Rua Oswaldo Cruz. Segundo Zion, o conceito do painel é cultural com a ideia de trazer mais cultura para a cidade. “O nome do painel é Yellowstone que foi o primeiro parque tombado como patrimônio da humanidade, ou seja, a primeira reserva ambiental e a partir desta reserva outros países tomaram a iniciativa para também ter reservas ambientais em seus países, eu achei isso superinteressante e foi essa ideia que eu trouxe para o painel, para trazer essa diversidade cultural para Apucarana”, explicou o artista. O painel poderá ser visto de longe e não tem fins lucrativos. A obra tem o apoio da Secretaria da Promoção Artística Cultural e Turística de Apucarana, além de empresas privadas que estão apoiando a execução do painel cultural.