Apucarana futsal vai a mangueirinha para semifinal

Da Redação

Atualização: 18 de novembro, 2022, às 17:39

O Apucarana Futsal parte a partir das 13 horas desta sexta-feira (18) para Mangueirinha, no oeste do Paraná, para uma das partidas mais importantes de sua história. O time, que venceu a partida de ida da semifinal do Campeonato Paranaense, no Ginásio Lagoão, pelo placar de 4 a 1, poderá jogar por empate para se classificar à final e, consequentemente, assegurar uma vaga na Série Ouro de 2023.