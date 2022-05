Apucarana firma termo de cooperação de crédito

Com o aporte de R$1 milhão do município – mediante aprovação do Legislativo – a garantidora de crédito Garantinorte, poderá disponibilizar até R $10 milhões para microempreendedores de Apucarana

Da Redação

Atualização: 30 de maio, 2022, às 19:51

