Apucarana distribui chocolates aos alunos da rede municipal

Da Redação

Atualização: 13 de abril, 2022, às 17:12

As crianças apucaranenses já estão comemorando a Páscoa. Nesta quarta-feira (13), a Autarquia Municipal de Educação realizou a entrega das mais de doze mil caixas de bombons que foram adquiridas para os alunos da sua rede. O prefeito Junior da Femac, o vice-prefeito Paulo Vital e a secretária Marli Fernandes acompanharam a distribuição no CMEI Irmã Dulce, no Parque Biguaçu, e na Escola Dr. Joaquim Vicente de Castro, na Vila Santa Rosa. Desde 2014, o município realiza anualmente essa ação por ocasião da Páscoa. “É a forma singela que encontramos de mostrar aos nossos estudantes que eles são valiosos. Nós trabalhamos diuturnamente para oferecer a eles o que há de melhor, desde o uniforme escolar, passando pelo Sistema Maxi de Ensino, até o chocolate que estamos entregando hoje que é de uma ótima marca. O brilho nos olhos das crianças quando recebem o doce é gratificante,” disse o prefeito Junior da Femac.