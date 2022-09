Apucarana conquista a maior nota do IDEB no Paraná

Da Redação

Atualização: 19 de setembro, 2022, às 17:35

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), órgão ligado ao Ministério da Educação, divulgou nesta sexta-feira (16) o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), edição de 2021. Apucarana conquistou a nota 7,3 nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano) e ficou em primeiro lugar no ranking dos municípios de médio e grande porte do Paraná.