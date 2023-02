Apucarana amplia pontos de venda de cartões do rotativo

Da Redação

28 de fevereiro, 2023

Os pontos de venda dos cartões do rotativo de Apucarana aumentaram de 18 para 29. Os novos locais foram divulgados nesta terça-feira (28). Recentemente, a falta de informação sobre onde comprar os cartões é motivo de reclamação de motoristas de Apucarana. Leitores entraram em contato com a equipe de reportagem do site TNOnline relatando dificuldade de comprar cartões no centro da cidade.