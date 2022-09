Apucarana abre comemorações da Semana da Pátria

Da Redação

Atualização: 01 de setembro, 2022, às 18:01

Com destaque à retomada da programação presencial, após 2 anos de pandemia, e à comemoração dos 200 anos da independência do Brasil, foi realizada na manhã desta quinta-feira (1) a abertura da Semana da Pátria, no Platô da Praça Rui Barbosa, em Apucarana. A chegada do fogo simbólico e hasteamento das bandeiras nacional, estadual e municipal, contou com a presença do prefeito Júnior da Femac, autoridades do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado do Exército Brasileiro (30º BIMec), do 10º Batalhão da Polícia Militar do Paraná (10º BPM) e do 11º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (11º GB), bem como alunos e professores da Escola Municipal João Antônio Braga Cortês, e do Colégio Evolução.