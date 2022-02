Apucarana abre as inscrições para aulas de ginástica

As aulas iniciam no dia 07 de março e as inscrições podem ser feitas a partir do dia 21/02 às 8h

Da Redação

Atualização: 16 de fevereiro, 2022, às 19:24

