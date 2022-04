Apresentação do teatro 'Paixão de Cristo' acontece neste domingo

Da Redação

Atualização: 08 de abril, 2022, às 18:59

Após dois anos, o Parque das Nações de Arapongas - tradicional palco do maior espetáculo religioso realizado na região - deve receber neste domingo cerca de 20 mil pessoas, fora o público que vai acompanhar online, o retorno da encenação da Paixão de Cristo do grupo Mãe do Céu. Expectativa do elenco é grande, são 700 voluntários envolvidos, entre atores, equipe técnica e que atuam nos bastidores. Para marcar o retorno, o grupo Mãe do Céu preparou grandes novidades, como um palco maior do que o das últimas edições. Segundo o grupo, o clima nos bastidores e de reestreia. "Estamos com muita expectativa, com uma equipe dedicada, e percebemos também, através das redes sociais e pelos comentários na cidade, que as pessoas também estão ansiosas por esse momento. Esse ano uma das novidades é o nosso palco, que é bem maior, a estrutura tem praticamente o triplo do que usávamos antes. Após 22 anos, teremos também um novo intérprete de Jesus. Começamos a montar a estrutura na quinta-feira (7), nos dividimos em equipes, e juntos, equipe de montagem e elenco participando dessa montagem e a prefeitura tem nos ajudado bastante", disse Hellen Caroline Canton, coordenadora do teatro.