Após óbito, prefeito de Marumbi faz apelo à população; veja

Da Redação

Atualização: 11 de janeiro, 2022, às 15:38

O súbito aumento no número de casos de covid e o registro de uma morte relacionada à doença levou o prefeito de Marumbi, Adhemar Rejani, a fazer um apelo na última segunda-feira (10) para que a população volte a adotar os cuidados preventivos em relação à transmissão do vírus. Segundo o prefeito, uma moradora de 26 anos foi a vítima mais recente da doença. A jovem passou mal no domingo, chegou a ser internada no Hospital Municipal de Marumbi, mas faleceu na segunda-feira (10). "Na semana passada também tivemos aqui no nosso município uma morte por H3N2, que também causa preocupação, lembrando que as duas doenças tem o mesmo protocolo de prevenção", comentou.