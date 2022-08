Após dois anos, Festoque de Apucarana será retomada em setembro; veja

Da Redação

Atualização: 04 de agosto, 2022, às 19:00

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) lançou nesta quinta-feira (04/08) a 28ª edição da Feira de Ponta de Estoque (Festoque). Após dois anos de interrupção por causa da pandemia, o evento será retomado e acontecerá de 7 a 11 de setembro, nas dependências da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea). O evento, que é aguardado com grande expectativa por comerciantes e consumidores, conta com o apoio da Prefeitura de Apucarana. A 28ª Festoque terá 80 expositores e foi lançada com a expectativa de receber cerca de 30 mil consumidores e movimentar R$ 3 milhões em vendas. O prefeito Junior da Femac participou do lançamento do evento, ao lado do presidente da Acia, Wanderlei Faganello, e de Keniti Ishida e Osmar Ida, que no ato representaram a Acea. Também estiveram presentes o juiz Osvaldo Soares Neto, diretor do Fórum de Apucarana, e Jian Papa, secretário da Acia e responsável pela comunicação da entidade.