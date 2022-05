Após dois anos, festa de Santa Rita de Cássia será realizada

Da Redação

Atualização: 10 de maio, 2022, às 11:46

Após dois anos sem a tradicional festa em louvor a Santa Rita de Cássia, realizada em Lunardelli, a celebração volta a acontecer. Durante todo o mês de maio o Santuário que leva o nome da Santa das causas impossíveis terá uma programação especial. De acordo com o Reitor do Santuário, o Padre José Natalício, conhecida como a capital paranaense da fé, a cidade se prepara para receber um grande número de romeiros de toda a região. "Nós esperamos muitas romarias, nós temos até o momento 69 romarias confirmadas só para o dia 22, esperamos muitas pessoas. Nossas equipes estão preparadas para atender bem, acolher bem, com segurança. Eu estou cheio de emoções e expectativa para a festa principalmente no dia 21 e 22 de maio.”, observa o padre. No dia 13/5 acontece o início da novena, serão 9 missas que vão até o dia 21, véspera da grande festa. Padre Natalício explicou que em cada dia um padre irá celebrar as missas da novena. “Teremos a presença de Dom Luizinho que é bispo emérito e mora em Santa Fé, ele estará rezando com a gente no dia 14/5 e também neste dia teremos o cantor da Canção Nova o Flavinho, um cantor de Deus um cantor ungido ele vai cantar na praça do nosso santuário”, comemora o José. Segundo Natalício, nos dias 21 e 22 o Santuário terá a presença do padre Joãozinho que foi o idealizador de todo o trabalho realizado no santuário e na da gruta de Santa Rita, ele reside em Curitiba e ele vai presidir a missa do dia 21.