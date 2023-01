Após discussão em motel de Apucarana, mulher atira em homem

Da Redação

Atualização: 31 de janeiro, 2023, às 17:42

Uma mulher é suspeita de atirar contra um homem após discussão em um motel em Apucarana, no norte do Paraná, no final da manhã desta terça-feira (31). O ferido foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois transferido para o Hospital da Providência.