Após denúncia da esposa, homem é preso com bonés furtados em Apucarana

Atualização: 18 de outubro, 2022, às 17:38

Um homem, que não teve a idade revelada, foi preso com bonés furtados de uma empresa localizada em Apucarana. A esposa do suspeito ligou no 190, número de urgência da Polícia Militar (PM), por volta das 3h30 da madrugada desta terça-feira (18), e informou que o marido chegou em casa com algumas caixas, que ela estava desconfiada da situação.