Após 27 anos, a Vila Nova Ucrânia ganha asfalto e iluminação

Da Redação

Atualização: 15 de agosto, 2022, às 17:36

A Vila Rural Nova Ucrânia, inaugurada em 1995, com a presença do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e do então governador do Paraná, Jaime Lerner, como a primeira do gênero no Brasil, ganhou neste sábado um novo nome: Agora é a “Vila Nova Ucrânia”, depois de ganhar 33 mil m² de asfalto e iluminação urbana com tecnologia LED. “A espera pelas melhorias foi longa e muitas famílias não acreditavam, mas nós honramos o compromisso firmado com elas”, disse o prefeito Junior da Femac ao entregar as obras na manhã deste sábado (13) aos moradores do “novo” bairro de Apucarana, situado junto ao Contorno Sul.