Após 10 horas, incêndio em cooperativa é controlado no Paraná

Atualização: 21 de março, 2023, às 14:38

Um incêndio de grandes proporções foi registrado em um dos barracões da Cocari, cooperativa de agropecuária, em Mandaguari, no norte do Paraná. O fogo se alastrou pelo imóvel no final da tarde desta segunda-feira (20) e o fogo só foi controlado na madrugada desta terça. A preocupação com a fumaça tóxica fez com que a Defesa Civil emitisse um alerta e recomendasse a evacuação dos moradores daquela região.