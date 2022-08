Antigo módulo da PM na saída para Londrina é depredado

Da Redação

Atualização: 08 de agosto, 2022, às 17:25

Um local que já foi referência para moradores na hora de pedir ajuda no caso de algum tipo de crime ou ocorrência na área de segurança pública está hoje completamente abandonado e depredado em Apucarana. O antigo módulo da Polícia Militar (PM), no final da Avenida Brasil, na saída para Londrina, foi desativado em setembro de 2020. Em menos de dois anos, o imóvel foi destruído pela ação de vândalos e chama atenção dos motoristas que passam pelo local pela situação de abandono. Segundo a Polícia Militar (PM), apenas o módulo da Praça Rui Barbosa é ainda utilizado pela corporação como “ponto de apoio”. Os demais foram todos devolvidos para a Prefeitura, que repassou algumas dessas unidades para uso de mulheres do projeto de economia solidária e outros empreendimentos sociais.