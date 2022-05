Aniversário de 58 anos de Jardim Alegre atrai multidão

Da Redação

Atualização: 02 de maio, 2022, às 13:09

Jardim Alegre comemorou em grande estilo o 58º aniversário. Os jardim-alegrenses celebraram 58 anos de emancipação política na Praça da Igreja Nossa Senhora do Rocio com shows musicais das duplas Gilberto & Gilmar e João Vitor & Mancini que embalaram o público - uma grande multidão - até as primeiras horas da manhã de domingo. Muito feliz com a comemoração, o prefeito José Roberto Furlan parabenizou toda a população e toda a equipe administrativa pela organização do evento. “É muito bom ver a cidade em festa e o povo feliz. Esta foi a sensação de todos nós durante essa noite onde recebemos também muitos visitantes dos nossos municípios vizinhos. Uma noite de paz e muita alegria. Uma festa comemorada com muita harmonia e descontração”, disse Furlan. O ex-secretário estadual de saúde Beto Preto, também fez questão de participar das comemorações de aniversário da cidade. Ele lembrou que o segundo emprego dele como médico foi no Hospital Municipal de Jardim Alegre. “É uma felicidade participar desse momento de comemoração depois da pandemia. Deus abençoe Jardim Alegre”, destacou.