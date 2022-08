Anibelli Neto afirma que MDB vive fase de reestruturação no PR

Da Redação

Atualização: 18 de agosto, 2022, às 15:39

Presidente do MDB no Paraná e candidato à reeleição, o deputado estadual Antônio Anibelli Neto realizou reuniões políticas em Apucarana nesta terça (17) e quarta-feira (18), quando colocou o nome dele à disposição das lideranças locais do partido para representar o município no caso de conseguir um novo mandato nas eleições de outubro. Em entrevista ao TNOnline, ele afirmou que a sigla vive um momento de reestruturação após a saída do ex-governador Roberto Requião, que é candidato ao Palácio Iguaçu pelo PT.