Amuvi avalia construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas no Rio Ivaí

Da Redação

Atualização: 24 de outubro, 2022, às 16:04

Foi realizado no sábado (22) no Salão de Eventos do Distrito de Porto Ubá, em Lidianópolis, reunião da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi). Na pauta, avaliação de projetos de construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) no Rio Ivaí, no Paraná. A reunião contou com a participação do Ministério Público Estadual, Associação de Pescadores Profissionais, UEM através do Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura (Nupelia), Instituto Água e Terra (IAT), ambientalistas, proprietários rurais e comerciantes de toda a região.