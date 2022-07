Amuvi apresenta carta de reivindicações ao senador Alvaro Dias; veja

Da Redação

Atualização: 08 de julho, 2022, às 15:38

O senador Alvaro Dias participou nesta sexta-feira (08/07) da 377a reunião da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) e recebeu da entidade uma carta de reivindicações. A Amuvi solicitou o compromisso do senador em diversas ações que contemplem a região, nas áreas de rodovias, recape e pavimentação, segurança, educação e transporte escolar, saúde, saneamento básico, industrialização e turismo. Na carta apresentada ao senador, há reivindicações de todos os municípios da Amuvi. O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, pediu para constar no documento a conclusão do asfalto na PR 352 (Rodovia Irineu Sachelli), uma via alternativa que liga Apucarana, através do Distrito de Correia de Freitas, a Londrina. “A via tem cerca de 35 quilômetros de extensão, mas somente 18 quilômetros são pavimentados, restando ainda 17 quilômetros”, detalha Junior da Femac.