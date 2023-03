Aluno de 16 anos saca revólver em escola de Arapongas

Da Redação

Atualização: 29 de março, 2023, às 16:23

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) está acompanhando o caso do aluno de 16 anos do Colégio Estadual Irondi Pugliesi, de Arapongas, norte do Paraná, apreendido nesta quarta-feira (29) após sacar um revólver calibre 38 dentro do estabelecimento de ensino, localizado no Conjunto Palmares.