Além do 190, PM de Apucarana tem outros canais de atendimento

Atualização: 26 de agosto, 2022, às 17:45

Além do telefone 190, o 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Apucarana possui outros canais para o recebimento de ocorrências e registro de denúncias. O aplicativo 190 PR está disponível em todas as plataformas de aplicativos Android e IOS. O APP é uma plataforma da Polícia Militar pioneira no Brasil que possibilita o acionamento de emergência sem ligação telefônica. Com o aplicativo é possível registrar acidente de trânsito, perturbação de sossego, violência doméstica, entre outras ocorrências.