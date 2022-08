Alargamento de rua amplia mobilidade e estacionamento em Apucarana

03 de agosto, 2022

A Prefeitura Municipal de Apucarana iniciou nesta terça-feira (02) o alargamento da Rua Bandeirantes, especificamente um trecho de 200 metros lineares entre as ruas Osório Ribas de Paula e Talita Bresolin, nas imediações do Cemitério Municipal da Saudade. Com a intervenção viária, a via passará dos atuais 6 metros para 9 metros de largura.