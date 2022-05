Africanos vencem Prova Pedestre 28 de Janeiro; veja

Da Redação

Atualização: 23 de maio, 2022, às 13:52

Os atletas africanos Maxwell Kortek Rotich, de Uganda, e Vivian Kiplagati, do Quênia, foram os grandes vencedores neste sábado à noite (21/05) na corrida de 10 Km da 59ª edição da tradicional Prova Pedestre 28 de Janeiro, realizada pelas ruas de Apucarana, com a presença de 3.146 atletas. Participaram competidores de dez estados do Brasil, do Quênia, Uganda e da Argentina. Maxwell, que é agenciado pelo ex-atleta Moacir Marconi, o Coquinho, alcançou a sua segunda vitória na “28”, pois ele havia sido campeão na prova em 2018. Além da vitória neste sábado, o atleta de Uganda quebrou o recorde da competição, com o tempo de 28’18”. O recorde anterior pertencia ao apucaranense Cláudio Ribeiro, com a marca de 28’42” na corrida disputada em 1982. Ribeiro, que esteve presente acompanhando a corrida, entregou a premiação para Maxwell.