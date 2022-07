Acidente entre ônibus e moto provoca morte no Vale do Ivaí

Da Redação

Atualização: 20 de julho, 2022, às 18:34

Um motociclista, de 59 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (20), após um acidente na PR-170, mais conhecida como Rodovia do Milho, na saída de Novo Itacolomi para Borrazópolis, no Vale do Ivaí. A colisão, que aconteceu por volta das 6h40, envolveu um micro-ônibus da Saúde do município de Rio Branco do Ivaí.