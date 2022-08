Acidente entre carro e trator deixa casal ferido no Vale do Ivaí

Da Redação

Atualização: 16 de agosto, 2022, às 17:56

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um acidente envolvendo um carro e um trator foi registrado no começo da tarde desta terça-feira (16) na BR-369 entre Bom Sucesso e Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. Uma pessoa ficou ferida e chovia no momento da colisão. O carro, modelo Escort, com placas de Bom Sucesso, conforme testemunhas, teria deslizado na pista e atingiu o trator. O acidente aconteceu próximo ao trecho de acesso à Cooperval.