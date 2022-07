ACIA sorteia mais R$ 5 mil em vales-compra; veja

Da Redação

Atualização: 22 de julho, 2022, às 17:42

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Com o objetivo de fomentar as vendas do comércio da cidade, a Associação Comercial Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA) realizou mais um sorteio da campanha “Três Corações” nesta sexta-feira (22), no auditório da entidade. O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, explica que a campanha vai contemplar no total R$ 35 mil em vales-compra. “Já sorteamos R$ 10 mil no Dia das Mães, R$ 10 mil no Dia dos Namorados, R$ 5 mil hoje e ainda teremos mais R$ 10 mil no Dia dos Pais”, explica Faganello.